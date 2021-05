Verona, Juric: “Mia annata migliore. Mourinho? Spero torni quello di 10 anni fa”

Il mister dell'Hellas tra campionato e ritorno dello Special One in Serie A

Vigilia di campionato per il Verona di mister Ivan Juric che domani sfiderà il Torino per la 35^ giornata di Serie A. Il tecnico ha parlato oltre che della sfida, anche del ritorno di José Mourinho in Italia, alla guida della Roma.

Le parole di Juric

"Penso non si sia capito cosa abbiamo fatto quest'anno, è stato sottovalutato tantissimo", ha esordito Juric. "Non si vede quello che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono a un'altra dimensione, anche a livello economico. È una grandissima soddisfazione: ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A. Dentro di me c'è moltissimo orgoglio, sono contento".

Sulla squadra e gli obiettivi: "Fare più punti della scorsa stagione? Mi farebbe piacere per i ragazzi, la maggior parte di loro ha fatto una grande stagione. Anche nelle difficoltà cercano di dare il massimo: mi piacerebbe tanto per loro, anche rimanere nella parte sinistra della classifica. Ce la possiamo fare, ci proveremo".

Sul ritorno di Mourinho: "Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in certe situazioni, il metodo di lavoro. Spero torni quello di dieci anni fa, il calcio che proponeva dieci anni fa, che ultimamente non ho visto".