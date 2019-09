Verona, Juric: “Mostrata intensità solo a tratti, si sentono le gare ravvicinate”

Triplice fischio tra Cagliari e Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo giocato con intensità, ma solo a tratti. Abbiamo concesso situazioni che solitamente non lasciamo agli avversari. Si sentono le tre partite consecutive. Attacco? Penso che abbiamo tirato tanto in queste partite. Però penso che di dover migliorare. Anche a Crotone mi lamentavo dei giocatori, ma se fossi già stato bravo non sarei stato lì, come mi hanno detto. Se ci alleniamo nel miglior modo possibile, possiamo fare bene”.