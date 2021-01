Verona, Juric: “Noi oltre le aspettative. Contro il Bologna sarà dura”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna valida per la 18^ giornata di Serie A. Il mister ha affrontato diversi temi legati al momento della sua squadra: dalla ricerca del quarto risultato utile consecutivo fino ai recuperi di alcuni calciatori.

Bologna-Verona, parla Juric

“Recupera qualche giocatore? Non penso: abbiamo perso Miguel (Veloso ndr), Vieira è ancora fuori, e per questa partita perdiamo Ceccherini, che giocava con un’infiammazione al tendine. Abbiamo fatto un trattamento e spero che da settimana prossima torni ad allenarsi con noi. Il Bologna ha tanti talenti: negli ultimi anni hanno preso giocatori molto interessanti. Penso sarà una partita dura, dai ritmi alti, contro un avversario difficile da affrontare”.

Sul momento del Verona e sui punti in classifica: “Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo fatto molti punti in emergenza totale. Una parte della squadra si è stabilizzata: dietro abbiamo recuperato giocatori, in mezzo siamo un po’ in emergenza. Ma altre cose si sono stabilizzate, adesso bisogna lavorare bene. Era un momento importante per noi e abbiamo fatto bene, la mia sensazione è che siamo tosti, ma che abbiamo ancora molti margini di miglioramento”.

Ancora sulla lotta salvezza: “I punti che abbiamo sono fantastici ma chi molla un attimo è morto, bisogna stare molto attenti e pensare alla prossima partita”, ha concluso Juric.