Verona, Juric: “Parma impressionante in contropiede: Il gol? Arriverà”

Vigilia di campionato per il Verona. Gli scaligeri, alle 19 di domani, faranno visita al Parma allo stadio Tardini. Una gara che è stata così presentata dal tecnico Ivan Juric in conferenza stampa.

VELOSO – “E’ recuperato, sarà in campo. Abbiamo sentito la sua assenza sui calci piazzati, avremmo potuto essere più pericolosi”.

PARMA – “Il Parma è una squadra tosta, anche se in un certo senso è meno bello del Sassuolo. Davanti hanno una velocità spaventosa, dovremo stare attenti per non subire in contropiede”.

CONCORRENZA – “Tutte le squadre sono alla nostra portata, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Non possiamo però permetterci di giocare sotto al nostro massimo. Le concorrenti stanno facendo punti, a noi rimane il rammarico perché avremmo potuto ottenere qualche risultato in più. Dobbiamo comunque andare avanti su questa strada”.

ATTACCO – “Ci sta mancando la finalizzazione, non so quale sia la causa, ma per me conta la qualità. Non voglio però focalizzarmi troppo su questo, voglio che i ragazzi giochino con fiducia: la palla, prima o poi, entrerà”.

DI CARMINE – “Mi è piaciuto molto, ha retto bene. Ha avuto palle gol e ha tenuto la palla aprendo dei contropiedi”.

PESSINA – “Può fare il trequartista ed inserirsi. Sicuramente se giochiamo a due e mezzo sarebbe l’ideale per lui”.

TUTINO – “Sta facendo bene, deve lavorare e sfruttare l’occasione quando gli si presenterà”.