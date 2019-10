Verona, Juric: “Partita difficile, i ragazzi hanno lottato e meritato la vittoria. Su Lazovic…”

Vittoria fondamentale del Verona in casa del Parma in chiave salvezza grazie al siluro di Lazovic. Ecco le parole del tecnico dei veneti Ivan Juric a Dazn: “È stata una partita difficile, in altre meritavamo di più, oggi bisogna dire che abbiamo avuto complicanze per via del Parma, ma alla fine i ragazzi hanno meritato di vincere. I tre dietro lavorano molto bene, ma tutta la squadra cerca di restare compatta e concentrata, e poi Silvestri ha disputato un’ottima prestazione. Lazovic in gol? Finalmente, direi! Ne aveva avute molte di palle gol in passato, oggi è riuscito a finalizzare e sono contento per lui. Amrabat è un bel giocatore, unico neo che per la sosta fa lunghi viaggi in Marocco, ma finché sta così non c’è riposo che tenga. Noi sottostimati? Dobbiamo essere sempre al massimo per fare prestazioni buone, unica cosa che appena caliamo non riusciamo a dare il massimo, finora per fortuna non è successo”.