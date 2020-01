Verona, Juric: “Partiti con grande voglia. Pazzini? Prestazione stupenda”

Gran colpo del Verona, che, nella diciottesima giornata del campionato di Serie A, ha espugnato per 2-0 il campo della Spal. Queste le parole del tecnico Ivan Juric al termine del match: “Siamo partiti con tanta voglia ed abbiamo creato molto, avremmo potuto segnare anche più gol nella prima mezz’ora. Con l’espulsione di Tomovic la partita è cambiata ed abbiamo sbagliato qualcosa, avremmo potuto trovare prima la seconda rete prima. Adesso stiamo cercando di trovare più soluzioni in attacco senza perdere gli equilibri difensivi. Pazzini? Ha fatto una partita stupenda ed ha fatto un grande gol. Negli ultimi anni negli allenamenti si gestiva, adesso si allena in maniera diversa: non si allena sempre, ma quando lo fa spinge al massimo. Genoa? Io sono stato trattato da Dio, anche quando facevo male. Non ho nessuno spirito di vendetta con loro”.