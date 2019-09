Verona, Juric: “Pazzini? Non potrà essere lui a risolvere i problemi”

Partita ostica, quella da cui è atteso il Verona. Gli scaligeri, nella giornata di domenica, faranno visita al lanciato Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive di cui l’ultima ottenuta sul difficile campo del Napoli. Una gara che è stata così presentata dal tecnico Ivan Juric in conferenza stampa.

PRESTAZIONI – “C’è rammarico per gli ultimi risultati, ma le prestazioni sono state positive e la squadra c’è. Spero che la fortuna possa girare e che inizino ad arrivare dei punti. Dobbiamo comunque lavorare per crescere, abbiamo diversi giovani che devono accumulare esperienza. Dobbiamo imparare ad essere più lucidi in alcune situazioni. Noi se non siamo al 100% non siamo competitivi. Possiamo migliorare sia individualmente che come gruppo”.

DI CARMINE E PAZZINI – “Pazzini, negli ultimi anni, ha segnato poco in A e non credo che potrà risolvere i problemi. Se sentirò che potrà darci qualcosa in più, lo userò. A quell’età non perdi la corsa, ma la forza, il tiro ed altre cose. Di Carmine non credo che sarà pronto dopo la botta ricevuta”.

CAGLIARI – “Il Cagliari sta facendo benissimo e vince anche quando soffre: questo significa che ha qualità”.

FORMAZIONE – “Devo ancora conoscere i ragazzi, devo capire quanto impiegano per recuperare”.