Verona, Juric pronto per il Sassuolo: “Stimo De Zerbi ma siamo ambiziosi…”

Alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo, valido per la 27^ giornata di Serie A, il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha risposto alle domande della stampa nel consueto appuntamento con i media.

Sassuolo-Verona, parla Juric

“Contro di loro abbiamo giocato tre partite molto belle e intense. Al di là delle belle prestazioni questo non è bastato”, ha esordito Juric sui precedenti stagionali con il Sassuolo. “Da tre anni fanno un certo tipo di calcio e hanno delle idee piuttosto chiare. De Zerbi lavora sui piccoli particolari, stanno facendo molto bene. Lo stimo molto e stimo il suo lavoro. Vogliamo giocare come all’andata, cercando di fargli male”.

Ancora sul confronto tra Verona e Sassuolo: “Noi in lotta per le posizioni in classifica? Dal mio punto di vista sono contento di tutto. Ma guardo al futuro e dico che vogliamo essere ambiziosi. Ci sono 12 partite e possiamo fare bene. Come noi anche il Sassuolo. Siamo due società che stanno facendo bene”.

Sui rumors di mercato che vorrebbero Juric al Napoli, il mister ha detto: “Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo”.

Sulla squadra dopo la sconfitta contro il Milan: “Penso sia stata una gara negativa dalla quale possiamo capire delle cose. Non abbiamo trovato debolezze nel Milan”. “Chi scenderà in campo contro il Sassuolo? Dimarco devo vedere. Mi fido di Federico e di Lazovic ma vado un po’ sulle sensazioni del momento. Zaccagni da mezz’ala? Il suo ruolo gli va benissimo quindi non ci sono problemi. Facendolo lavorare di più perderebbe quella dote che ha là davanti”.