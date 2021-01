Verona, Juric pronto per il Torino: “Massima attenzione e grande intensità. Kalinic? Ha quel qualcosa in più e si vede…”

Vigilia di campionato per il Verona di Ivan Juric che domani, nel giorno dell’Epifania, sfiderà in trasferta il Torino. Il mister dei veronesi ha presentato la gara ai granata nel consueto appuntamento con la stampa.

Torino-Verona, parla Juric

“Che spirito dovremo avere a Torino? Ci vuole la stessa attenzione e la stessa voglia che abbiamo avuto a La Spezia, dove la partita è stata giocata a ritmi alti e con grande intensità da parte di entrambe le formazioni. Il Torino è una squadra di giocatori fortissimi, quindi ci vorrà tutto questo e anche di più”, ha detto Juric verso la sfida ai granata.

“Cinque punti in più dello scorso anno? Sicuramente è un fattore positivo, ma come espressione di gioco quest’anno possiamo ancora migliorare. Siamo in fase di costruzione, non so dove ci potrà portare il nostro percorso. Contro lo Spezia ho visto cose che mi sono piaciute tanto, ma rispetto al contesto generale dello scorso anno siamo ancora un po’ indietro. Il dato che ci vede quale seconda miglior difesa del campionato assieme alla Juve e dietro (di un gol) al Napoli? Nelle prime partite del campionato abbiamo difeso come degli eroi, riuscendo a non prendere gol. Nelle ultimissime partite, invece, siamo stati più solidi e abbiamo concesso veramente poco agli avversari. Dobbiamo continuare così. Magnani? Ci voleva un po’ di tempo per farlo tornare nella migliore condizione. Il mantenimento dell’ottimo standard delle ultime gare dipenderà da lui”.

Poi, un pensiero per Kalinic, tornato protagonista in campo dopo i problemi fisici: “Lui è diverso, ha qualcosa in più rispetto agli altri. E lo si vede anche nei dettagli, come lo stop e il tocco di palla. Si nota facilmente che ha giocato in squadre importanti, dove non arrivi per caso. Con lui il nostro gioco offensivo può fare il salto di qualità, ma questo dipenderà anche dal resto della squadra. Spero trovi continuità e possa crescere di condizione il più velocemente possibile. Stesso discorso vale per Di Carmine, che torna a disposizione ma nemmeno lui è nella miglior forma. Però in quel ruolo, adesso, ho due alternative a disposizione”.