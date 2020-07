Verona, Juric rammaricato: “Episodi decisivi. Ma il rigore non c’era…”

Il Verona va al tappeto contro la Roma e saluta virtualmente il treno europeo. Decisiva la sconfitta per 2-1 all’Olimpico. Il tecnico Ivan Juric commenta la prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI JURIC

Ivan Juric commenta ai microfoni di Sky la gara disputata contro la Roma: “Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene. Gli episodi hanno fatto la differenza. Ci mancava qualcosa in attacco per arrivare al pari o alla vittoria. I ragazzi mi sorprendono ogni giorno. Per noi è più difficile perché non possiamo fare ricambi. Sono stato cacciato perché gli ho detto che non c’era il rigore”.