Verona, Juric: “Sassuolo? Non è gara più facile di Napoli…”

Ivan Juric è pronto all’anticipo della 9^ giornata di Serie A. Il suo Verona si prepara alla gara di venerdì sera contro il Sassuolo. Il tecnico ha presentato la sfida di campionato nel consueto appuntamento davanti ai media. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Se ho lavorato in modo diverso dopo il ko col Napoli? No. Ero dispiaciuto perché avevamo fatto una grande prova. Quello che stanno facendo i ragazzi è fantastico, nessuno se lo immaginava. Non era scontato, per fare partite così devi allenarti a mille”. “Le gare contro Sassuolo e Parma? Siamo lontani anni luce da Sassuolo e Parma su tutti i livelli. Speriamo di arrivarci. Quando affronto le partite non parlo degli avversari per questo, domani non è più facile di Napoli. Quando abbiamo giocato contro squadre più deboli sono state comunque sfide aperte. Credo molto in quello che stiamo facendo vedere, vediamo cosa possiamo fare con tutti, ragioniamo così”.

CONTRO SASSUOLO – Su chi scenderà in campo contro i neroverdi: “Come sta Bocchetti? L’infortunio è da poco. L’esperienza di Genova mi dice che se vieni da campionati lontani hai problemi inizialmente. A Genova li ho avuti con Pandev e Dzemaili. Non ci sarà ancora Veloso mentre Amrabat si è allenato poco. Credo che qualche cambio ci sarà. Sassuolo? Lo affronteremo nel modo migliore”. “Problema del gol? Nel post partita a Napoli c’era ancora l’adrenalina. Ero molto dispiaciuto. Dispiace dire che si potessero avere dei punti in più, ma è un’analisi giusta”.