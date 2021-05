Verona, Juric sfida il Bologna: “Loro miglior ds d’Italia. 10° posto sarebbe da favola”

Vigilia di campionato per l'Hellas

Il tecnico del VeronaIvanJuric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro il Bologna valida per la 37^ giornata di Serie A. Il tecnico ha fissato l'obiettivo 10° posto ammettendo l'importanza dell'eventuale traguardo.: "Veniamo da un periodo brutto di risultati, ma c’è anche il fatto che negli ultimi giorni ero rincoglionito per varie cose, poi mi sono alzato e mi son detto ‘ci giochiamo il decimo posto col Bologna, che ha investito tanto, con il miglior d.s. d’Italia’. È un traguardo favoloso, il succo della storia è che lo scorso anno arrivammo noni e che quest’anno ci giochiamo il decimo posto. I ragazzi la devono sentire come una cosa importante. La partita si prepara da sola, per i ragazzi non c’è altra motivazione: solo giocarcela è tanta roba”.