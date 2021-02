Verona, Juric: “Sono deluso. Lasagna-Kalinic, per ora esperimento fallito”

Il Verona cade ancora. Dopo il k.o. di Roma arriva una nuova sconfitta contro l’Udinese. Decisivi l’autogol di Silvestri e la rete di Deulofeu.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico Ivan Juric commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Sono deluso. Nel primo tempo siamo stati brutti in tutto, dal gioco ai contrasti. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, come al solito, mettendo l’Udinese sotto. Abbiamo giocato una buona partita. La sconfitta è comunque meritata. Devo ancora capire quali movimenti preferisce Lasagna. Può diventare un attaccante completo. Oggi non ha funzionato per niente l’esperimento con Kalinic. Per le prossime partite utilizzeremo un attaccante solo”.