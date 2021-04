Verona, Juric: “Superlega? Il calcio è sentimento. Oggi noi sfortunati”

Il tecnico dei gialloblu analizza la sconfitta contro la Fiorentina

Il Verona esce sconfitto contro la Fiorentina. Dopo essere andati sotto di due reti, i gialloblu tentano la rimonta, ma non riescono a strappare il pareggio. La squadra veneta sembra in caduta libera, come confermano gli ultimi risultati.

Il tecnico Ivan Juric interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Penso che oggi De Zerbi abbia spiegato bene cos'è il calcio. Non è l'NBA. Il calcio è sentimento profondo. A me non piace l'idea di un campionato chiuso. Sicuramente nel mondo capitalistico tutto il mondo gira intorno ai soldi. Ci sono questi momenti nell'arco del campionato. I ragazzi hanno creato moltissime occasioni. E' un momento così. Durante una partita, si commettono molti errori. Siamo stati bene sul campo. Sono soddisfatto della prestazione. Bisogna essere realisti sulle cose. Oggi ci gira tutto male, ma alla fine ci sono state partite in cui è girata bene. I ragazzi mi hanno dimostrato che ci sono. I giocatori possono migliorare. Prendiamo l'Atalanta come modello: ha i campioni che risolvono le partite".