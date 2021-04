Verona, Juric: “Tosti con lo Spezia. Sul gol annullato a Faraoni contro Inter…”

Parla il mister alla vigilia della gara di campionato

Vigilia di campionato per il Verona di Ivan Juric che dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter si prepara alla gara con lo Spezia. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei temi caldi della gara e del momento dei suoi.

Verona, le parole di Juric

"Atteggiamento con lo Spezia? Bisogna essere sempre tosti. All'andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati", ha esordito Juric sul match contro i liguri. "Chi mancherà? Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono". "Kalinic e Tameze? Kalini è un'opzione. Mi dispiace per lui perché quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l'altro. Tameze? Ha fatto una buona partita contro l'Inter, aveva un compito molto duro e ha fatto sessantacinque minuti di buon livello".

Tornando sull'episodio del gol annullato a Faraoni: "Quando succedono cose così pensi che sia fallo: non abbiamo protestato tanto, se non dopo un minuto, quando mi hanno detto che era regolare e che non era possibile annullarlo. Davide ha protestato a suo modo che è già tanto, conoscendolo".

Infine sul Var: "A me il VAR piace, il calcio in Italia è migliorato tanto da quando c'è. L'episodio dell'altro giorno è strano, è successo poco quest'anno. Sul challenge dicevo di no, se me lo chiedi adesso ti dico di sì (ride, ndr). Quando capitano questi episodi ci vuole, ma in generale. È stato un errore grande, l'abbiamo pagato noi. Ma non sono d'accordo sul challenge, mi va bene così com'è".