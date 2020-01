Verona, Juric: “Voglio bene al Genoa, ma oggi abbiamo strameritato”

Si è concluso da poco il match tra Hellas Verona e Genoa. Il tecnico dei gialloblu Ivan Juric commenta la prestazione dei suoi uomini nel corso della conferenza stampa: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nonostante il gol subito. Va detto che abbiamo creato tanto. Nella ripresa abbiamo dominato, è una vittoria strameritata. Mi è piaciuto tutto. Senza punte? Volevo togliere un riferimento a Romero, è molto bravo in quel lavoro. Mi andava meglio Verre che un attaccante. Poi magari Pazzini era nella mia testa, ma non stava bene. Anche se comunque mi serviva un giocatore come Verre. Non ho assolutamente alcun risentimento nei confronti del Genoa. Ho passato molti anni al Grifone e gli voglio bene. L’esultanza era per la prestazione della squadra, che ha fatto una grande prestazione. Ero concentrato sulla mia squadra. Giocavo contro persone con cui sono cresciuto, come Sturaro o Perin. Un po’ di emozione c’era, ma ero molto sereno e concentrato. Stiamo migliorando nel gioco offensivo, non diamo riferimenti. Abbiamo fatto tante azioni belle, sono veramente soddisfatto oggi. Ad agosto non mi sarei aspettato di trovarmi in questa posizione di classifica. Ho avuto la sensazione di una grande prestazione oggi, per cui ero molto sereno. Speriamo di continuare a lavorare così. Dobbiamo fare qualcosa sul mercato, domani dovrebbe essere ufficializzato Borini, che ci ha scelto. Mi ha fatto molto piacere”.