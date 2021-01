Verona, Juric: “Zaccagni ha cambiato mentalità. Mercato? D’accordo con la società”

Il Verona si impone sul campo dello Spezia e si porta in ottava posizione. Il tecnico Ivan Juric commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Quest’anno Zaccagni ha cambiato mentalità, è un giocatore importante. Riesce a vedere passaggi importanti e in occasione del gol ha fatto qualcosa di clamoroso. Kalinic ha anche sbagliato un gol. Ha fatto vedere cose importanti per un attaccante. Mercato? Condivido tutto col direttore. Penso che il mio modo di parlare abbia portato grandi benefici a tutti. Non voglio destabilizzare l’ambiente”.