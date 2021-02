Verona-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Verona-Juventus si gioca oggi, sabato 27 febbraio 2021 alle ore 20.45 per la 24^ giornata di Serie A. Allo stadio Bentegodi andrà in scena il posticipo notturno tra l’Hellas e i bianconeri.



Verona-Juventus, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le formazioni, ma indubbiamente più per la squadra ospite. I padroni di casa allenati da Juric dovrebbero schierarsi con Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Diversa la situazione della Juventus di Pirlo che deve fare i conti con le assenze di Dybala, Morata, Cuadrado, Bonucci e Chiellini su tutti. I bianconeri potrebbero scendere in campo con Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Verona-Juventus si giocherà, come detto, oggi sabato 27 febbraio 2021 allo stadio Bentegodi di Verona. Calcio d’inizio della sfida fissato per le ore 20.45. La gara è valida per la 24^ giornata di Serie A. L’arbitro dell’incontro sarà il fischietto Fabio Maresca.

Come per ogni anticipo del sabato sera alle 20.45, anche Verona-Juventus sarà trasmessa in direttta tv esclusiva su DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell’app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al 209.

Per gli amanti dei live streaming, la partita Verona-Juventus sarà disponibile in diretta streaming gratis, previo abbonamento, su DAZN. Basterà munirsi dell’app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l’evento desiderato dal palinsesto.