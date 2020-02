Verona-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 8 febbraio

Verona-Juventus si gioca alle 20.45 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi la sfida valida per la 23^ giornata di Serie A. Ambizioni diverse per le due squadre, ma stessa voglia di portare a casa i tre punti.

Verona-Juventus, le probabili formazioni – Padroni di casa si affideranno al solito modulo molto solido che ha portato grandi risultati. 3-4-2-1 per Juric con Silvestri tra i pali, Kumbulla a dirigere la difesa, regia in mezzo al campo affidata a Veloso e Zaccagni con Verre a sostegno di Di Carmine in avanti. Ospiti che si schiereranno col 4-3-3. Attenzione alle scelte di Sarri con Douglas Costa confermato nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. Ancora out Higuain almeno dall’inizio. In porta ci sarà Szczesny. Bonucci e de Ligt coppia centrale. In mezzo al campo Pjanic con Bentancur e Rabiot.

Verona-Juventus streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Verona-Juventus è fissato alle ore 20.45 di sabato 7 dicembre. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, l’emittente streaming che ha in esclusiva tre partite di Serie A per ogni turno, e DAZN 1 sul canale 209 di Sky Sport. Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l’anticipo in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook scaricando l’applicazione.