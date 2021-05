Verona, Kalinic rivela: “Paulo Sousa mi ha chiesto di Dawidowicz”

L'attaccante interviene ai microfoni di Sky Sport

In casa Hellas Verona c'è soddisfazione per il pari contro il Bologna, anche se i veneti sognavano di conquistare i tre punti. L'attaccante Nikola Kalinic interviene ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato bene. Importante non aver perso. Dobbiamo continuare così, giocando fino alla fine in questo modo. Quest'anno ho patito tanti infortuni. Sono contento che la squadra giochi bene e vinca comunque. Ogni partita è una nuova occasione. Per il Napoli sarà una sfida importantissima, ma anche noi siamo motivati. Paulo Sousa mi ha chiamato per sapere com'è Dawidowicz".