Verona-Milan: le formazioni ufficiali

La terza giornata di Serie A si avvia alla conclusione. Stasera andrà in scena il penultimo incontro. In attesa di Torino-Lecce, Hellas Verona e Milan sono pronti a darsi battaglia allo stadio Bentegodi di Verona. Gli scaligeri hanno 4 punti, uno in più dei rossoneri, usciti sconfitti al debutto contro l’Udinese. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Queste le scelte di ivan Juric e Marc Giampaolo:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek