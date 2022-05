Verona-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Verona-Milan si gioca questa sera, domenica 8 maggio 2022 alle ore 20:45 per la 36esima giornata di Serie A: L'Hellas ospita il Diavolo che è chiamato a rispondere all'Inter in chiave classifica.

Possibile a gara in corso l'impiego di Ibrahimovic in queste ore preso di mira dagli animalisti di Verona.

Il posticipo serale tra Hellas e rossoneri sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.