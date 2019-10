Verona, miracolo Juric: miglior difesa del campionato di Serie A

Verona d’acciaio in difesa, merito anche di Ivan Juric. I gialloblù si confermano anche a Parma come la migliore difesa del campionato di Serie A. Sono solamente 8 i gol subiti dall’Hellas, in dieci partite giocate. Alla pari di Juventus e Cagliari – che hanno una gara in meno -, il Verona guida la speciale classifica. Merito di una gruppo forte, motivato e organizzato dall’abile tecnico serbo.

Vedremo se, con i bianconeri impegnati contro il Genoa, e i sardi in casa contro il Bologna alla Sardegna Arena, a fine serata il Verona riuscirà a godersi in autonomia questo primato. I tifosi e la stessa squadra lo sperano…