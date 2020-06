Verona-Napoli diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Verona-Napoli, si gioca oggi 23 giugno alle 19.30 il match valido per la 27^ giornata di Serie A. Allo stadio Bentegodi, gli uomini di Ivan Juric sfidano i ragazzi di Gennaro Gattuso per una partita che si annuncia molto interessante. In palio un posto in Europa con i padroni di casa autori, fin qui, di un cammino di assoluto rilievo. Ospiti ricchi di certezze dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

Verona-Napoli potrebbe già avere un ritmo differente rispetto alle prime gare viste in questa ripartenza di Serie A. Padroni di casa reduci dal successo di sabato contro il Cagliari nel recupero della 25^ giornata. Ospiti, invece, che arrivano dalla Coppa Italia con semifinale e finale disputata. Juric prepara il suo Verona con il 3-4-2-1. Davanti a Silvestri ci saranno Rrahmani, Kumbulla e Gunter. Sulle corsie Faraoni e Lazovic. In mezzo Armrabat e Veloso In avanti in sostegno di Di Carmine, ecco Verre e Zaccagni. Il Napoli di Gattuso dovrebbe fare a meno di Mertens in avanti. Ecco spazio a Politano, Insigne e Milik. In porta torna Ospina dopo aver saltato la finale di Coppa per squalifica. In difesa Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui. In mezzo al campo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

Dove vedere il match oggi in diretta tv e streaming

Verona-Napoli si disputerà questa serà 23 giugno alle 19.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Per vedere la partita bisognerà connettersi du Dazn che darà modo di seguire in diretta streaming il match. La sfida potrà essere vista sia in tv se si è in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con la app o collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Esiste la possibilità di seguire il match tra Verona-Napoli anche per chi ha un abbonamento Sky grazie a Sky Q o al canale Dazn1 per coloro che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn.

La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico. La partita Verona-Napoli sarà visibile anche su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, in questo caso scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

