Verona-Napoli, striscione shock con invito a bombardare la città campana

Brutto messaggio verso la città campana

La guerra in Ucraina, con i bombardamenti e l'invasione della Russia, è stata strumentalizzata per esporre un messaggio contro la città di Napoli. Gli ultras scaligeri hanno infatti esposto uno striscione particolare, con le bandiere di Russia e Ucraina sopra e le coordinate di Napoli sotto. Il senso potrebbe essere quello di invitare i due popoli a bombardare Napoli . Le immagini, condivise sui social dalla pagina Tuttocurve, sono presto diventate virali e hanno scatenato, ovviamente, una valanga di commenti e reazioni negative.

Un gesto che non sarà piaciuto all'Hellas Verona viste le tante iniziative da applausi portate avanti in queste settimane dalla società. Il club ha infatti allestito un gazebo per la raccolta di generi alimentari, e prodotti necessari anche per le medicazioni, da inviare alle popolazioni ucraine.