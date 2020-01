Verona, Pazzini: “Percorso pazzesco. Europa? Pensiamo a salvarci”

L’Hellas Verona vola in classifica. Giampaolo Pazzini, autore di una rete, commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Vedere questo stadio con tanto entusiasmo ci dà tanta gioia. Merito anche della squadra che sta facendo qualcosa di incredibile. C’è solamente da continuare. Stiamo bene. I ragazzi e il pubblico si merita una squadra così. Non so se possiamo puntare all’Europa. Iniziamo a salvarci, mantenendo questo entusiasmo. Poi si vedrà. Non c’è stato alcun calo di tensione. Penso che abbiamo fatto 70 minuti ad altissima tensione. Il Lecce è una squadra organizzata, ma noi siamo stati molto bravi”.