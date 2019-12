Verona, Pazzini: “Senza parole, non molliamo mai”

Un incredibile pareggio in rimonta, quello ottenuto dal Verona contro il Torino. I veneti, in svantaggio di tre reti fino al 69′, hanno strappato un prezioso 3-3. Tra i protagonisti della gara Giampaolo Pazzini, autore della prima rete gialloblu. Queste le sue parole al termine del match.

EMOZIONE – “Sono senza parole, quest’anno ho sofferto tanto e per me una gioia così è davvero importante. Ho trovato poco spazio fin qui, essere riuscito a segnare ed aver raggiunto questo pareggio è davvero importante per noi. E’ il risultato di tutti, siamo un grande gruppo, che non molla mai. Loro sono un’ottima squadra, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Siamo tutti dalla stessa parte, questa è una giornata incredibile. Voglio dedicare questa rete a mia moglie e a mia figlia. Quest’estate ho fatto un piccola operazione al ginocchio perché volevo essere al massimo, ho dato tutto per recuperare”.