Verona, Pessina esalta Juric: “Mi ha cambiato ruolo e mentalità”

L’Hellas Verona inchioda sul pari l’Atalanta. Decisivo per gli scaligeri il gol di Mattia Pessina. Il giocatore gialloblu si sofferma sul suo momento magico (due gol in altrettante partite).

LE PAROLE DI PESSINA

Pessina racconta la sua emozione ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace per l’Atalanta che è una società che ha sempre creduto in me. Non ho esultato per loro. Sono felice per i miei gol che hanno portato punti pesanti alla squadra. Juric? Copia un po’ Gasperini per certi aspetti (sorride ndr.). E’ bello vedere certe partite. Sono grandi allenatori, è bello imparare da loro. Sicuramente Juric è stato importantissimo per me. A livello tattico mi ha fatto crescere tanto. Mi ha cambiato ruolo, facendomi giocare in avanti. Mi ha cambiato la testa. Il mio giocatore modello è De Bruyne”.