Verona, retroscena Juric: malore dopo pari con la Fiorentina e niente interviste

Ivan Juric ha accusato un leggero giramento di testa al termine di Fiorentina-Verona pareggiata per 1-1. Il mister non si è presentato per le consuete interviste lasciando spazio al suo vice Matteo Paro. Piccolo allarme per le sue condizioni anche se poi si è rivelato solo un forte ed improvviso mal di testa.

Juric, le condizioni dopo il match

Momenti di leggera apprensione al termine della partita di ieri sera tra Fiorentina-Verona. Durante gli ultimi minuti del match l’allenatore scaligero Ivan Juric ha accusato un lieve mancamento con un giramento di testa, forse dovuto al caldo e allo stress di provare a difendere il vantaggio (il veronesi conducevano quasi fino alla fine per 0-1). Al termine della gara, il mister non si è presentato alle interviste mandando a commentare l’1-1 finale dal suo vice Paro. Sul sito ufficiale del Verona ecco spiegato il motivo: Juric al termine della gara ha avuto un attacco di emicrania.

Nulla di grave quindi per Juric che subito dopo avrebbe avuto dei netti miglioramenti e le sue condizioni sarebbero tornate nella norma. Piccolo spavento ma tutto rientrato. Il Verona potrà contare nella prossima sfida sul suo tecnico.

