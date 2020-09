Verona-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Verona-Roma si gioca questa sera 19 settembre allo stadio Bentegodi per la prima giornata di Serie A. Gara complicata per entrambe le formazioni che si trovano al centro di tanti cambiamenti di rosa per via della sessione ancora aperta del calciomercato. La squadra di Juric affronta quella di Fonseca per una sfida che si annuncia comunque molto calda e ricca di possibili sorprese.

Verona-Roma, le probabili formazioni

Tanti dubbi di formazione per il Verona di mister Juric visti i cambi in rosa rispetto alla scorsa stagione. Silvestri la certezza tra i pali. Cetin, Gunter e Empereur dovrebbero giocare in difesa dopo l’addio di Kumbulla. Veloso coordinerà il centrocampo con Tameze. Sugli esterni Faraoni e Dimarco. Zaccagni e Ilici dovrebbero supportare l’unica punta Di Carmine. La Roma ha il dubbio Dzeko, vicinissimo alla Juventus. In porta ballottaggio Pau Lopez-Mirante. In difesa mancini, Cristante e Ibanez. In mezzo al campo Veretout in regia con Pellegrini più avanzato in sostegno di Mkhitaryan. In caso di utlizzo di Dzeko, l’armeno sarà spostato dietro di lui.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Ilic; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Carles Perez; Mkhitaryan.

Dove vedere il match in diretta e streaming

L’anticipo serale tra Verona-Roma delle 20.45 sarà trasmesso da DAZN in diretta. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Esiste anche la possibilità, per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN, di vedere Verona-Roma sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Per vedere la partita Verona-Roma in streaming, invece, basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell’abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile su dispositivi mobili come come tablet e smartphone.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN CALCIATORE