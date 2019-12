Verona-Roma, le formazioni ufficiali

Il posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A vedrà fronteggiarsi allo Stadio Bentegodi l’Hellas Verona e la Roma: i gialloblù sono fra le rivelazioni più piacevoli di questo campionato, i giallorossi vengono dal convincente successo in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir e vogliono mantenere la zona Champions (al momento i punti sono alla pari del Cagliari, che gioca lunedì con la Sampdoria).

Ecco le scelte definitive dei due tecnici: Juric punta su Di Carmine centravanti titolare, supportato da Verre e Zaccagni. In difesa spazio a Rrahmani, Günter e Bocchetti. Per quanto riguarda i giallorossi, Fonseca sceglie Ünder nel tridente con Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko. Florenzi va in panchina, in difesa a destra gioca Santon.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Bocchetti; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca