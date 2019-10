Verona-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Si avvicina il fischio d’inizio di Hellas Verona-Sampdoria. Un match importantissimo per entrambe le formazioni. Gli scaligeri cercano punti pesanti per avvicinare le zone più alte della classifica, mentre i liguri stanno vivendo un momento clamorosamente difficile con l’ultimo posto in classifica. Ecco le scelte di formazione di Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Salcedo, Pessina; Stepinski

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli, Jankto; Quagliarella