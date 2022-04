Verona-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Redazione ITASportPress

Verona-Sampdoria si gioca oggi, sabato 23 aprile 2022 alle 20:45 per la 34esima giornata di campionato. Padroni di casa volenterosi di dare ulteriore spessore ad un torneo di Serie A già di alto livello, ospiti a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.

Verona-Sampdoria, probabili formazioni

Al Bentegodi saranno questi i possibili 22 titolari di Hellas Verona-Sampdoria scelti da mister Tudor e da mister Giampaolo:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Sensi, Augello; Sabiri, Caputo. All. Giampaolo

Dove vederla

Verona-Sampdoria si giocherà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, oggi sabato 23 aprile 2022 alle ore 20.45. La fara sarà valida per la 34esima giornata di Serie A TIM. Per vedere il match vi saranno diverse opzioni.

Tramite l'abbonamento a DAZN, si potrà godere delle emozioni di Verona-Sampdoria. L'applicazione della piattaforma è disponibile sulle moderne smart tv ma, nel caso in cui il televisore di casa non sia di ultima generazione, basterà collegarlo ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 oppure ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Verona-Sampdoria verrà trasmesso su Sky, nello specifico sui seguenti canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 satellite).

Per chi preferisse la visione in live streaming, questa sarà possibile con DAZN, su smartphone e tablet scaricando l'app oppure su pc e notebook andando sul sito ufficiale. Stesso discorso per Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

Esiste un'ulteriore opzione rappresentata da NOW per vedere la gara. Si tratta del servizio streaming e on demand di Sky che consente la visione di vari eventi attraverso specifici pacchetti.