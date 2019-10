Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Comincia questa sera, allo Stadio Bentegodi di Verona, la 9ª giornata del campionato di Serie A. L’Hellas di Juric, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, ospita il Sassuolo, che invece ha fortemente bisogno di riprendersi dopo i tanti risultati negativi ottenuti fin qui. Il Verona ha totalizzato 9 punti in otto partite, niente male considerando che il calendario non è stato per nulla semplice, mentre i neroverdi, fermi a 6 ma con una partita in meno, vengono da tre sconfitte consecutive (Parma, Atalanta e Inter). Fischio d’inizio alle ore 20,45.

Nei padroni di casa, come previsto, scelto Di Carmine come terminale offensivo e non Stepinski. Per quanto riguarda gli emiliani, a sorpresa fuori Ciccio Caputo e inserito nel tridente Defrel, affiancato da Berardi e Boga.

Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi