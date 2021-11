Verona, Setti ammette: “Simeone? Felice di averlo preso al momento giusto”

Il Verona ha trovato in Giovanni Simeone una punta importante: il presidente dell'Hellas Setti spiega le sue impressioni

L'Hellas Verona è riuscito a invertire la rotta dopo una partenza da incubo. I veneti hanno trovato in Igor Tudor il tecnico giusto per rilanciarsi, ma è stato importante anche l'innesto di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino, figlio di Diego, tecnico dell'Atletico Madrid, si è sbloccato trovando varie volte la via del gol nelle ultime giornate. Il suo rendimento non può che rendere felice Maurizio Setti, presidente del Verona. Il numero uno del club veneto è intervenuto ai microfoni di Dazn spiegando le sue sensazioni: "La scelta di Simeone parte da prima, siamo contenti di averlo preso e si è trovato nella condizione ideale per potersi esprimere. Speriamo faccia tanti gol. L'Empoli è la rivelazione fino ad adesso, in generale in tutte le partite rischi se non giochi al massimo e bisogna essere motivati perché contro le squadre pari a noi sarà difficile". Insomma una vera e propria promozione.