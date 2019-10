Verona, Setti furioso: “Tifosi in gran numero arrivati a Napoli, perché dentro solo nei secondi 45′?”

Prevenzione. Forse per questo i 600 tifosi del Verona accorsi nella giornata di sabato 19 ottobre allo Stadio San Paolo sono stati bloccati a decine di chilometri da Napoli, sapendo che fra le due tifoserie non scorre buon sangue. Sta di fatto che il club gialloblù ha voluto commentare l’accaduto tramite i propri canali ufficiali, utilizzando la parola del presidente Maurizio Setti, stizzito per aver visto i propri sostenitori sugli spalti solo dai secondi 45′ in avanti: “Peccato aver giocato il primo tempo senza il sostegno dei tanti tifosi che si sono fatti mezzo stivale per supportarci. Non sappiamo ancora i motivi per cui sono entrati al San Paolo solo ad inizio secondo tempo. Chiederemo le dovute spiegazioni agli organi competenti”. Anche il sindaco della città veneta Federico Sboarina ha detto che chiederà spiegazioni alla prefettura di Napoli, definendo la circostanza “inaccettabile”.