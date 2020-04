Verona, Silvestri: “Che soddisfazione la vittoria contro la Juve. CR7? Mette un po’ di apprensione…”

In attesa di capire se la stagione potrà essere o meno portata a termine, il portiere del Verona Marco Silvestri ha risposto ad alcune domande dei tifosi nel corso di una diretta Instagram sui canali ufficiali del club.

CAMPIONATO – “Per me è stata una stagione speciale, la prima da titolare in Serie A. Peccato per questo stop, speriamo di poter riprendere a giocare il prima possibile. La parata più bella? Quella sulla punizione di Berardi in casa: tutti mi hanno detto che sembrava già gol, poi lo stadio è esploso. La vittoria contro la Juventus? Una soddisfazione enorme, anche se non avessimo vinto i nostri tifosi sarebbero stati orgogliosi. I bianconeri sono una delle squadre più forti del mondo”.

CRISTIANO RONALDO – “E’ un giocatore di un altro pianeta, mette un po’ di apprensione. Può inventarsi qualsiasi cosa in qualunque momento, come ha fatto a Verona. E’ molto difficile da affrontare, soprattutto per un portiere”.

