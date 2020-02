Verona, Silvestri: “Fase difensiva straordinaria, ce la giochiamo con tutti”

Il Verona strappa un punto prezioso contro la Lazio. Il portiere dei veneti Marco Silvestri commenta il risultato ai microfoni di DAZN: “Il tiro di Luis Alberto era molto forte, ma per fortuna sono riuscito a metterci le mani. Il risultato è stato straordinario. Non prendere gol qui è incredibile. Abbiamo fatto una grande partita. Noi siamo venuti qui per giocare con umiltà. Noi battagliamo. Volevamo giocarcela anche qui. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Io ho fatto qualche intervento, ma abbiamo lavorato bene di reparto. Abbiamo fatto una partita difensiva di alto livello. In fase difensiva abbiamo fatto una partita stupenda. Juventus? Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Stasera, se anche avessimo perso, saremmo tornati a casa soddisfatti. Abbiamo poco tempo per festeggiare il punto. Dobbiamo già pensare alla gara di domenica”.