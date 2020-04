Verona, Silvestri: “Inter? Lusingato dall’interesse…”

Una stagione da protagonista, quella vissuta fin qui da Marco Silvestri. Il portiere del Verona, durante una diretta social, ha parlato del suo futuro.

FUTURO – “Interesse dell’Inter? Noi giocatori, anche se non ci diamo molto peso, leggiamo e guardiamo tutto: essere accostato a una grande squadra mi fa ovviamente piacere. Ora, però, è presto per parlarne: in questo momento penso solamente al Verona”.

PORTIERI – “Mi piace molto Musso, credo che diventerà un grande portiere. Sczeszny e Handanovic, invece, non sbagliano mai: magari ricevono solamente due o tre tiri a partita, ma loro ci sono sempre. Quando occorre mettono sempre una pezza”.

