Verona, Silvestri: “Juric il nostro portabandiera. Facciamo più punti possibili e poi…”

L’Hellas Verona continua a stupire e ne fa le spese la Lazio. I biancocelesti cadono in casa contro i gialloblu che ora vedono da vicino i piani alti. Una buona parte di merito di questa vittoria va anche al portiere Marco Silvestri, capace di realizzare due interventi importantissimi nel finale, l’ultimo dei quali addirittura con una parata di piede su un tiro deviato di Correa. Un intervento strepitoso che gli è valso la copertina.

LE PAROLE DI SILVESTRI

Proprio da questo episodio è partita l’analisi di Silvestri ai microfoni di DAZN: “Non so nemmeno io come ho fatto a prenderla. Sono andato giù dopo la deviazione. Abbiamo presto tre punti incredibili per noi. Ci fa piacere la situazione in classifica. Sono altri i nostri obiettivi. L’importante è fare più punti possibili. Poi si vedrà. Il mister ci ha dato questa identità già dall’anno scorso. Ha messo le cose in chiaro. I nuovi arrivati si sono integrati subito. Sono ragazzi intelligenti e desiderosi di combattere per il Verona. Juric è il nostro portabandiera. Tameze è un giocatore molto duttile. E’ intelligente calcisticamente e può giocare dappertutto”.