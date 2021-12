Verona, Simeone: “Sento di identificarmi nella filosofia dell’Hellas”

Giovanni Simeone attaccante del Verona ha parlato della sua esperienza in maglia gialloblu'

VERONA – Sul club gialloblù ha dichiarato: “Qui mi sono sentito bene sin dall’inizio. È un gruppo di ragazzi semplici, in cui non ci sono differenze tra chi gioca di più e di meno. Una cosa difficile da trovare nel calcio di oggi. Sento di identificarmi nella filosofia dell’Hellas, che è quella di dare tutto in campo. Nessuno ci chiede di fare quattro o dieci gol, ma soltanto di impegnarci al massimo. Di me si dice sempre che corro tanto. Ma lo faccio perché mi carica rubare la palla all’avversario o aiutare i miei compagni. È così che riesco a fare gol. Do tanto agli altri e a me stesso. Ogni giorno che mi alleno con questa squadra, penso di stare nel posto più bello del mondo. Tudor è capace di dire le cose giuste al momento giusto. Ti convince che puoi fare tutto ciò che ti chiede e si aspetta da te”. Sul soprannome ‘Cholito’: “Ormai non mi disturba più. Capisco che chi mi chiama così si rivolge direttamente a Giovanni e non più soltanto al figlio di Diego”.