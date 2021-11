Verona, Tameze: “Primo gol stagionale arrivato nel momento giusto”

Adrien Tameze racconta le sue sensazioni dopo la vittoria del Verona sull'Empoli

Il Verona supera l'Empoli e continua a volare in classifica. Merito della prima rete stagionale di Adrien Tameze, andato a segno proprio in pieno recupero sbloccando il risultato, fissato sull'1-1. Proprio l'attaccante della formazione scaligera interviene ai microfoni di Dazn al termine del match del Bentegodi: "È stata una vittoria molto importante perché abbiamo affrontato una grande squadra. Era molto importante continuare così. È giusto che il primo gol stagionale sia arrivato in un momento importante e sono contento. È un campionato difficile ma lavoriamo per spingere sempre e stare davanti. Poi vedremo dove arriveremo. L'Empoli è una squadra difficile da affrontare. Hanno vinto tanto in trasferta. Ma abbiamo fatto bene e abbiamo vinto". Una grande soddisfazione, con la sensazione che il meglio debba ancora venire.