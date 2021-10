Verona travolgente: 4-0 allo Spezia. Pari show tra Sampdoria e Udinese

Sampdoria e Udinese danno spettacolo, mentre il Verona travolge lo Spezia

Gol e spettacolo nel pomeriggio di Serie A. Il Verona domina contro lo Spezia e continua la sua ascesa in classifica. Brutto passo falso per i liguri. Pari spettacolare tra Sampdoria e Udinese.

Pioggia di gol a Marassi. Il risultato si sblocca al 15' con Pereyra, che di piatto buca un Audero non impeccabile. Il vantaggio dell'Udinese dura poco perché sono i friulani stessi a farsi del male, come dimostra l'autogol sfortunato di Stryger Larsen. I bianconeri riescono comunque a chiudere in vantaggio il primo tempo con Beto, che ribatte a porta vuota dopo il palo colpito di testa da Samir. Nella ripresa, la Samp mette la freccia. Prima sfrutta una follia di Wallace, che lancia Caputo in porta, costringendo Silvestri al rigore, trasformato poi da Quagliarella. Poi è Candreva a inventare la rete del sorpasso con un missile all'incrocio dei pali. Forestieri trova nuovamente il pareggio per l'Udinese.