Verona, Tudor: “A Firenze disputata grandissima gara”

Il tecnico scaligero analizza il pareggio esterno

Pareggio esterno buono del Verona di misterIgor Tudor sul terreno della Fiorentina. Queste le parole rilasciate ai microfoni di DAZN al termine della partita: "Penso che i ragazzi questo pomeriggio abbiano disputato una grandissima gara, una delle migliori della stagione. Nel primo tempo avremmo potuto fare più gol, abbiamo avuto molte chance per segnare, mentre nella ripresa ci è mancato in più occasioni l'ultimo passaggio per riuscire a finalizzare. In ogni caso sono soddisfatto della prova della squadra e della bella gara fatta: è senza dubbio un buon punto che abbiamo meritato. Sfidavamo una squadra forte come la Fiorentina, che - soprattutto sul suo campo - mette in grande difficoltà tutti, anche avversari più blasonati di noi. Sono contento di come abbiamo giocato contro un avversario così forte".