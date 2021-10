Verona, Tudor: “Affrontare Juve ci dà maggiori stimoli”

Il tecnico scaligero presenta il match di domani contro la Juve

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor, rilasciate alla vigilia di Hellas Verona - Juventus, match valido per l'11a giornata della Serie A TIM 2021/22, e in programma domani, sabato 30 ottobre (ore 18), allo stadio 'Bentegodi'. "Penso che la Juventus oggi abbia il migliore o uno dei migliori allenatori in circolazione. Allegri è sicuramente la persona giusta per guidare la Juventus, che è una squadra fortissima e che ha vinto nove degli ultimi dieci campionati. Noi prepariamo sempre ogni gara al massimo. Giocare contro grandi squadre dà più stimoli ai calciatori, ma noi lavoriamo sempre con gli stessi concetti per cercare di dare il massimo in ogni partita, sbagliare meno possibile e provare a portare a casa punti. Il mio passato in bianconero? Sono stati anni importanti, che mi hanno fatto crescere come uomo e come professionista, anche nella mia esperienza della scorsa stagione nello staff tecnico. Ora alleno il Verona e darò sempre il massimo per questo Club".