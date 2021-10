Verona, Tudor: “All’intervallo ho chiesto alla squadra di non farsi scappare la vittoria”

Il tecnico Igor Tudor commenta la vittoria del Verona contro la Lazio

Il Verona strapazza la Lazio con una prestazione maiuscola. Il tecnico Igor Tudor racconta le sue impressioni ai microfoni di Dazn al termine del match: "All'intervallo ho detto alla squadra che dovevamo farcela stavolta, non dovevamo farci scappare la vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati intelligenti a capire cosa fare nella ripresa. La qualità si è vista, abbiamo fatto altri due gol e questo ci dà fiducia per il futuro. Noi giochiamo sempre nello stesso modo, non possiamo cambiare, indipendentemente dal risultato. È chiaro che nella ripresa, anche mentalmente, gli atteggiamenti sono diversi. Ma pian piano vedo un crescendo di condizione e oggi sono contento soprattutto per questo, oltre che del 4-1: non era facile gestire il vantaggio per tutta la partita".