Verona, Tudor: “Concedere poco all’Udinese che ha sistema di gioco consolidato”

Il tecnico scaligero ha presentato il match contro la squadra friulana

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor , rilasciate nell’antivigilia di Hellas Verona - Udinese , match valido per la 25a giornata della Serie A e in programma domani alle ore 15 allo stadio 'Bentegodi'. "L'Udinese ha un sistema di gioco consolidato da diversi anni e Cioffi è andato intelligentemente nel solco della continuità: servirà una partita attenta, nella quale concedere poco o niente ai nostri avversari. Difendono con molti uomini, aspettando gli errori degli avversari, per poi ripartire e provare a pungere. Le palle inattive fra i punti di forza dell'Udinese? E' una squadra con grande fisicità e ci siamo preparati anche su questo aspetto, così come su tutti quelli che abitualmente curiamo nella preparazione di una gara".

Come sta la squadra? "Caprari e Faraoni si sono allenati in gruppo nelle ultime due sedute e sono fra i convocati: vedremo se e quanto impiegarli domani. Frabotta? Si è allenato con la squadra, ma contro l'Udinese non ci sarà ancora. E' però quasi pronto per tornare a disposizione e da lui mi aspetto un contributo importante in questo finale di stagione. Simeone? Ha fatto cose straordinarie sin qui e sono contento rientri dopo la squalifica. E' molto motivato e deve pensare solo a dare il massimo, come fa sempre. Cancellieri? Finora ha trovato meno spazio, ma è un giovane di prospettiva che può e deve crescere ancora molto. Quando una squadra fa bene, non è facile trovare spazio: dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse. Praszelik? E' un'opzione per domani, così come Bessa e Caprari. Retsos? Come Praszelik deve ancora recepire appieno la nostra mentalità di lavoro. Ma siamo per entrambi sulla buona strada: stanno crescendo giorno dopo giorno".