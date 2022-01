Verona, Tudor: “Contro il Bologna continuare a premere sull’acceleratore”

Vigilia di campionato per la squadra scaligera che riceverà domani il Bologna

Le principali dichiarazioni dell'allenatore del Verona Igor Tudor , rilasciate nella vigilia di Hellas-Bologna , match valido per la 23a giornata della Serie A TIM 2021/22 , e in programma domani, venerdì 21 gennaio (ore 20.45), allo stadio 'Bentegodi'.

"E' stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo per recuperare più energie possibili. La Serie A è un campionato che non permette mai di sottovalutare gli avversari: il Bologna è una squadra seria con un allenatore che lavora con questo gruppo da anni, sempre ostico da affrontare, ma noi giochiamo in casa nostra e vogliamo fare il nostro gioco. Lo stadio a capienza ridotta? Una mancanza, per noi, ma confido nel supporto caloroso dei 5.000 tifosi presenti".