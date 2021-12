Verona, Tudor: “Contro il Venezia ci attende gara difficile”

Il tecnico del Verona ha presentato il match contro il Venezia

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor , rilasciate nella vigilia di Venezia - Hellas Verona , match valido per la 16a giornata della Serie A TIM 2021/22 , e in programma domenica 5 dicembre (ore 15), allo stadio 'Penzo' di Venezia.

La gara contro il Venezia? "Ci attende una gara difficile, il Venezia è molto ben preparato e organizzato, specie a livello difensivo. Se hanno 15 punti non è un caso, è una squadra seria che sa sfruttare bene le proprie doti e studiare le avversarie con efficacia. Giocano con la giusta spensieratezza e hanno elementi importanti con ottime caratteristiche sia di qualità che quantità, noi dovremo essere tosti e bravi a non sbagliare niente, sfruttando ciò che l'avversario ci concederà. La formazione? Giocherà come sempre chi sta meglio, mi aspetto una bella gara da parte nostra, dovremo essere al 100%".

Dawidowicz? "Per noi è molto importante, siamo fortunati ad averlo, ha caratteristiche importanti anche a livello mentale. E' un titolare della Nazionale polacca e sta diventando un leader dello spogliatoio, dà a tutti voglia di vincere e non mollare mai. Lasagna? Sta bene, quindi sicuramente lo vedremo in campo in queste settimane. Tutti i quattro cambi effettuati contro il Cagliari, lui compreso, sono entrati molto bene, e questo è molto importante, spesso chi subentra può essere decisivo".