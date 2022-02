Verona, Tudor: “Contro l’Udinese siamo stati cinici, perché abbiamo giocatori forti”

Il commento del tecnico scaligero dopo il 4-0 all'Udinese

Cinico Verona oggi al Bentegodi che ha vinto contro l'Udinese col punteggio di 4-0. Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor, rilasciate ai microfono di DAZN: "Penso che quella di questo pomeriggio sia stata davvero una bella vittoria. Affrontavamo un avversario tosto, non era una sfida semplice, non lasciamoci ingannare dal risultato finale. Sono soddisfatto della prestazione della squadra: siamo stati cinici, perché abbiamo giocatori forti. Siamo partiti molto bene e abbiamo finito in crescendo il secondo tempo. Del match ho apprezzato soprattutto la voglia di non prendere gol: i ragazzi sono stati sempre concentrati, volevano chiudere il match con un 'clean sheet' e sono stati bravi, difendendosi molto bene anche quando l'Udinese spingeva alla ricerca del gol. Sono contento per chi ha segnato, so di avere a disposizione una 'rosa' di qualità. I tre punti conquistati oggi ci danno fiducia in vista della trasferta di Roma e del prosieguo del campionato".